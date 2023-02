Jovem perde R$ 1 mil em golpe pela internet

Um jovem de 19 anos perdeu R$ 1 mil depois de passar o dinheiro para um estelionatário. Ele viu anúncio na rede social de uma amiga, porém, a conta havia sido invadida por hackers.

Consta no boletim de ocorrência que o jovem viu uma postagem na página de uma amiga informando sobre um investimento, e após isso um homem lhe enviou mensagens via direct, informando que se tratava de um investimento seguro, onde o valor a ser depositado iria duplicar.

Acreditando no investimento, efetuou um PIX no valor de R$ 1 mil, porém, depois da transferência do valor, não mais conseguiu contato com o autor.

