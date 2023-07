Jovens fazem juramento à bandeira e são dispensados do serviço militar

Na manhã desta terça-feira cerca de 150 jovens foram dispensados do serviço militar. Em cerimônia realizada na Avenida do Carnaíba, eles fizeram juramento à bandeira e receberam a Carteira de Reservista. Com a presença de autoridades locais, como vereadores e o prefeito Maycol Queiroz, eles foram orientados que agora fazem parte da reserva militar e podem ser acionados, caso seja necessário. A participação no ato é obrigatória para o recebimento do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI)

O primeiro-tenente Antonio foi quem conduziu a cerimonia e conversou com a reportagem e destacou que embora os jovens dispensados possivelmente não terão a oportunidade de servir ao Exército, mas poderão contribuir de outras formas com o país. O prefeito Maycol Queiroz também fala da importância da participação dos jovens no ato.

Assista: