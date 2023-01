Julgamento de policial militar por duplo homicídio tem início em Paranaíba

O julgamento do policial militar ambiental Lúcio Roberto Queiroz Silva, acusado de duplo homicídio qualificado, em outubro de 2019, teve início nesta terça-feira (31). Lúcio seria julgado em 2021, porém, foi suspenso por conta da realização de laudo de insanidade mental.

O julgamento começou às 8h, no Plenário do Júri no Fórum de Paranaíba, que ficou lotado.

O réu foi denunciado por duplo homicídio qualificado por motivação torpe e sem chance de defesa das vítimas. No caso de Regianni Rodrigues, ainda foi incluído o feminicídio como qualificadora.

Familiares dos envolvidos acompanham o júri, tanto de Lúcio, como Regiane e Fernando.

O júri é presidido pelo juiz Edmilson Ávila. Dos sete jurados quatro são mulheres e três homens. Lucio acompanha o testemunho da delegada Eva Maira Cogo, que investigou o caso, de cabeça baixa e foi a primeira a falar no Tribunal. Trabalham na acusação o promotor Leonardo Palmerston e a advogada assistente Daiana Strege; já na defesa está o advogado José Rosa, que acompanha o caso desde o início.

A rua em frente ao local foi bloqueada e montado um esquema de segurança para o julgamento de Lúcio. Ao todo 30 policiais foram destacados para a segurança. Por conta do julgamento não haverá expediente no Fórum de Paranaíba nesta terça, e a rua bloqueada para a passagem de veículos. Não houve até o momento nenhum tipo de manifestação do caso de ambas as partes.

Preso em Campo Grande no Presídio Militar, Lúcio chegou em Paranaíba na noite de ontem e pernoitou no 13° Batalhão da Polícia Militar, em uma sala reservada para este tipo de situação.

Conforme a investigação policial, o policial matou os dois por acreditar que estava sendo traído pela esposa.