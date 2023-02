Júri condena Laércio Ferraz a mais de 13 anos de prisão pela morte de Jamil Balduino

O Tribunal do Júri de Paranaíba condenou há 13 anos e 7 meses de prisão, Laércio Ferraz de Olanda, por matar, Jamil Balduíno Machado, com cinco tiros, em dezembro de 2017. O Julgamento aconteceu na última sexta-feira, no Fórum de Paranaíba.

Laércio foi condenado com duas qualificadoras, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima; e lesão corporal e violência doméstica.

“Nós fizemos a acusação em relação ao Laércio de homicídio qualificado, com duas qualificadoras: meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima; e lesão corporal e violência doméstica, que foi feita contra sua ex-mulher, Adailda. Nós nãos sustentamos o sequestro. E foi exatamente assim que decidiu o corpo de jurados, condenando pelo homicídio duplamente qualificado e violência doméstica”, destacou Segundo o Promotor de Justiça, Bolivar Luis da Costa Vieira.

Magda Aparecida de Souza, ex-mulher de Jamil, foi reconhecida participante moral do crime, porém, foi absolvida pelo júri popular.

“Apesar de havermos sustentado que ela teria participado de um homicídio simples, os jurados entenderam que ela deveria ser absolvida”, finalizou.

Fizeram parte do júri três mulheres e quatro homens. A pena foi aplicada pelo juiz titular Edimilson Ávila.

O Crime

Jamil Balduíno Machado, de 63 anos, ex-secretário de Finanças de município, foi morto a tiros na noite de domingo do dia 17 de dezembro de 2017, por volta das 22h45, em sua casa em Paranaíba (MS). O fato ocorreu na rua Marechal Deodoro da Fonseca, no centro. Um dos filhos de Jamil encontrou o pai baleado.

Jamil estava caído de bruços, ainda havia alguns projéteis deflagrados e outros intactos próximo ao corpo.

Investigação

Investigadores da Polícia Civil de Paranaíba prenderam Laércio Ferraz de Olanda na manhã do dia 27 de janeiro de 2018, em uma chácara no município de Cassilândia.

Por mais de quarenta dias a Polícia Civil de Paranaíba realizou diversas diligências, campanas e troca de informações com policiais de Goiás, Mato Grosso e São Paulo, na busca por informações que pudessem levar ao paradeiro do criminoso.

A época os investigadores conseguiram identificar o local e decidiram montar vigilância permanente, observando quando a ex-mulher do assassino chegaria ao local. Os policiais permaneceram durante a madrugada, esperando até que pudessem visualizar Laércio. Também foi localizada e apreendida a arma utilizada no crime, um revólver calibre 32.

