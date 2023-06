Leilão Bolsão oferece reprodutores Nelore Mocho

Na próxima sexta-feira (23), com início às 19h, acontece o 19º Leilão Bolsão Nelore Mocho, no Sindicato Rural de Paranaíba. A Fazenda Galileia, organizadora do evento, e os convidados especiais, ofertam 40 touros Nelore Mocho registrados ao mercado. O diferencial do leilão é apresentar animais já testados e aprovados a campo, tendo produzido filhos de alta performance, tanto na desmama quanto no peso ao sobreano. A média de peso ao desmame dos filhos dos touros do leilão é de 247 kg para os machos, e 222 kg para as fêmeas. São pesos muito acima da média do mercado regional no Bolsão , o que encurta o tempo de acabamento dos animais até o abate.

A Fazenda Galileia é um tradicional criatório de Nelore Mocho da região, produzindo animais superiores há mais de 30 anos. O destaque da fazenda é o touro "Ornado do Leblon", já desaparecido, considerado um dos três melhores animais da raça, e que fez mais de 20 Grandes Campeões no Brasil, Paraguai, Bolívia, Panamá, México, Costa Rica e Colômbia. Vários filhos do Ornado serão ofertados no leilão.

A organização do leilão é da Leilosin (informações no 3668-1589), com transmissão pela internet no www.leilosin.com. Os convidados do leilão são Nelore Da Car, Fazenda Angico (Udelson Franco), Gilberto Balista, Rui Franco, Fazenda do Pingado, Nelore V3 Bela Olinda, Marcos Faustino, Antonio Ferreira de Brito e José Carlos Meduqui, todos eles com larga tradição na raça Nelore Mocho .