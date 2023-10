Leilão Direito de Viver será em 28 de outubro

O Leilão Direito de Viver chega na 23ª edição em Paranaíba, realizado anualmente em prol do Hospital do Câncer em Barretos-SP e será no próximo dia 27, a partir das 18h, na Zebu Leilões, situado na rodovia BR 158 no km 170. A campanha ‘Direito de Viver’ é responsável por uma parcela da arrecadação de fundos da entidade. O projeto surgiu em 2001 para suprir as dificuldades financeiras da instituição.

O Leilão, que é realizado em inúmeras cidades do país, foi uma das formas encontradas para que as populações das cidades onde residem pacientes atendidos em Barretos possam contribuir com o hospital que é referência no tratamento e prevenção de câncer no Brasil.

Assista:

