Licitação da reforma da Praça da Iacal é de R$ 1,1 milhão

Na última semana ocorreu a licitação da reforma, revitalização do paisagismo e urbanismo da Praça Duque de Caxias, a “Praça da Iacal”. A previsão em investimento é de R$1.141.600. A Empresa que realizará a obra é Celso Tadeu de Mello Pegado Ltda-Me.

Localizada no Bairro Industrial de Lourdes, a praça receberá um playground para as crianças, arquibancada coberta em alvenaria, quadra de areia, vegetação, instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, revestimento e pintura.Além de melhorar o aspecto visual do bairro, o objetivo da Prefeitura é incentivar as famílias a retomar o espaço para seu lazer.