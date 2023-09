Lions Club entrega aparelho de ultrassom para Santa Casa

O Lions Clube de Paranaíba através da sua fundação LCIF comprou um aparelho de ultrassom para a Santa Casa de Paranaíba. O valor aprovado foi de R$187.176; o aparelho teve um custo de R$174 mil e a sobra do valor R$13.176 foi feita a compra em carros macas hospitalar. O projeto foi elaborado no Lions Clube local e aprovado em reunião do conselho distrital.

O material foi entregue no último sábado de forma oficial pela governadora do distrito LC-8, Luciana Hamuri Takahashi Yocoyama. O aparelho doado é capaz de realizar ultrassom em cinco modalidades: abdômen, obstétrico, intra-uterino, cardíaco (adulto e pediátrico) e doppler.