Lions Club realiza ação de saúde na Praça da República

No próximo sábado o Lions Club realizará diversos atendimentos na área da saúde na Praça da República, como aferição de pressão, glicemia e testes de visão. Os atendimentos serão em parceria com acadêmicos do curso de enfermagem.

A ação será um alerta para o Dia Mundial da Diabetes, lembrado em 14 de novembro (terça-feira) e caso tratada de forma incorreta com o mau controle da glicemia e prolongamento da hiperglicemia (altas taxas de açúcar no sangue) pode causar sérios danos à saúde como – retinopatia diabética: lesões que aparecem na retina do olho, podendo causar pequenos sangramentos e, como conseqüência, a perda da acuidade visual.

João Martins, secretário do Clube de Serviço, destaca a ação.

Assista:

