Mãe aciona PM para filho usuário de drogas

Uma mulher de 66 anos acionou a Polícia Militar para conter seu filho de 42 anos, usuário de drogas na madrugada desta quinta-feira (3), por volta da 1h10, na Avenida Augusto Correia da Costa, Centro. Os pais disseram ter medida protetiva contra o filho, mas não encontraram o documento para apresentar aos policiais.

Conforme boletim de ocorrência, o homem estava na residência de seus pais com os ânimos alterados e mostrando sinais de ter usado entorpecentes, fato confirmado pelo homem. A mãe alegou ter medida protetiva em desfavor do filho, porém não foi apresentada a cópia do documento. O homem foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil sem uso de algema e sem lesões corporais aparentes.