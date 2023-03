Mãe de aluno é ameaçada por mulher em escola municipal

A mãe de um aluno procurou a delegacia após ser ameaçada por outra mulher, em uma escola da rede municipal, localizada no Bairro São José, em Paranaíba. O caso aconteceu na terça-feira (21). A autora chegou a pisar nos pés da vítima.

Segundo a vítima, de 22 anos, por volta das 17h foi buscar o filho juntamente com a mãe na escola. Porém, enquanto caminhava no pátio da unidade, a autora, que também aguardava no local para pegar o filho, se aproximou e pisou no seu pé.

Questionada pela ação, a mulher pisou novamente em um dos seus pés.

Incomodada, outra vez perguntou da atitude da mulher, sendo interrompida com ameaças pela autora para “calar a boca” ou “meteria a mão em sua cara”.

O caso foi registrado como ameaça na delegacia de Paranaíba.