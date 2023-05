Maio Amarelo alerta para segurança no trânsito

O Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), por meio da Coordenadoria Municipal de Educação do Trânsito, tem realizado palestras educativas em parceria com o a Biblioteca SESI e a Polícia Militar, em alusão a Campanha “Maio Amarelo”. A campanha “Maio Amarelo” é uma iniciativa global para reduzir os acidentes de trânsito e a cor amarela é usada para se referir aos sinais de alerta nos semáforos, cuidado e atenção necessários às causas. Este ano o tema da campanha é: No trânsito escolha a vida!

Miguel Correa, diretor do Demutran explica quais ações estão sendo desenvolvidas e as ações para melhorar o trânsito em Paranaíba.

Assista: