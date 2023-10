Mais uma vitima de estelionato em Paranaíba

Homem de 51 anos, registrou nessa terça-feira (31), um boletim de ocorrência por estelionato.

Segundo informações, a vítima foi informado através do INSS que havia sido realizado um empréstimo no valor de R$ 65,10 e no mesmo banco foram realizados liberação de dois créditos nos valores R$ 1.156,00 e realizados compras online por meio de aplicativos.

A vítima informou os policiais que essas compras foram realizadas no mês de janeiro e não reconhece, pois não foram feitas por ele, e só ficou sabendo por meio de contato através do INSS.

