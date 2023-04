Mala de motorista de ônibus é furtada em carro no Santo Antônio

Um motorista de ônibus de 41 anos de idade teve uma mala de mão furtada do banco de seu carro, que estava estacionado na rua Aparecida do Taboado, esquina com a Abel Rodrigues de Freitas. Na mala havia documentos pessoais, cartões bancários, um vae alimentação e molho de chaves e R$ 965 em espécie.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista deixou o carro estacionado na porta da casa de seu tio, que é alfaiate, para buscar uma calça e deixou uma mala de mão de couro marrom no banco da frente do veículo. O homem disse não ter demorado e quando retornou ao veículo, que tinha deixado o vidro do passageiro aberto, percebeu que alguém teria subtraído a mala.

Mesmo sem a mala, ele foi trabalhar como motorista de ônibus de passageiros e retornou por volta das 19h. Ao passar pela Avenida Engenheiro Marcelo Miranda, próxima ao Bar da Curva, viu um casal na calçada que estava em posse da mala.

Segundo o motorista, ao serem confrontados sobre a origem da bolsa, uma travesti teria fugido do local, enquanto o homem aguardou no local. A PM foi acionada e o rapaz alegou que não conhecia a travesti, assim como não sabia da mala.