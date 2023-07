Marcos Pollon visita Paranaíba em busca de fortalecimento da direita no MS e aliados a Bolsonaro

Em visita nesta segunda-feira (17) em Paranaíba o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) reuniu-se com representantes da direita no município. A reunião aconteceu na concessionária Selena Fiat, do empresário Samuel Alonso. Além da presença da população, o evento contou com a participação de autoridades do legislativo municipal e representantes do partido.

Pensando na organização dos aliados do Bolsonaro no MS, o deputado federal do PL, Marcos Pollon, destacou objetivo é fortalecer e unificar a direita em Mato Grosso do Sul, cumprindo o pedido feito pelo ex-presidente.

Por esse motivo, o parlamentar pretende visitar os quatro cantos de Mato Grosso do Sul, para fortalecimento da sigla e conservadorismo.

Pollon assumiu recentemente o PL, que antes era comandado pelo deputado federal Rodolfo Nogueira. Ele agora tenta convencer o grupo mais próximo a Bolsonaro a se unir em torno do mesmo projeto.

Pollon foi o mais votado do MS e reúne votos dos adeptos armamentistas, pois ele é criador do Pró-armas, defensor dos CASCs e foi uma surpresa eleitoral, que sem grandes verbas eleitorais e sem aliados pesados alcançou a vaga federal.

