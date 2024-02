Nesta sexta-feira (9), a cantora Mariana Fagundes se apresentará no palco do Carnaíba 2024.

Além disso, a sexta-feira de carnaval contará com a Banda Santa Helena, que fará apresentações todas as noites no palco do Carnaíba.

Será possível a entrada no Centro de Eventos Carnaíba com cooler, entretanto, por questões de segurança, não será possível a entrada com engradados de vidro no local.

Assista:

Continue Lendo...