Marido tenta cortar pescoço da esposa ao encontrá-la na cama com outro homem

Um homem de 36 anos agrediu a esposa, de 28 anos, e tentou cortar o pescoço dela com uma faca após encontrar ela na cama com outro homem. O caso ocorreu na rua Maria Cândida de Freitas, na madrugada desta quarta-feira (2), por volta das 0h50. O marido conta que ficou nervoso ao ver a mulher na casa de outro homem deitada na cama só de calcinha.

Segundo boletim de ocorrência, a mulher conta que estava na casa do outro homem, momento que chegou o marido e começou a agredi-la com um soco. Já o marido relata que ficou nervoso, pois quando chegou a residência, viu sua esposa deitada somente de calcinha na cama com outro homem.

Conforme o boletim de ocorrência, o marido chegou portando uma faca e durante as agressões e após dar um soco na mulher, tentou cortar o pescoço da mesma, porém, disse que a faca estava ruim de corte e não conseguiu êxito.

A vítima apresentava pequenos cortes na região do pescoço lado esquerdo, ferimento no joelho esquerdo e corte no dedo médio da mão direita. O marido apresentava lesão na mão direita. Todos foram conduzidos até a Delegacia de Policia Civil e em viaturas separadas. Segundo o marido, ele lesionou as mãos lutando com o outro homem, onde na luta envolveu ele, sua esposa e o outro homem.

A mulher informou que não deseja representar contra o marido.