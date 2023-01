Matrículas na rede municipal começam na próxima semana

As matrículas de alunos novos começam a partir do dia 9 de janeiro de 2023, e podem ser realizadas on-line pelo site tagnos.com.br. As transferências podem ser realizadas presencialmente nas escolas.

As matrículas, rematrículas e transferências nos Centros de Educação Infantil também seguem a mesma data. É importante que os pais fiquem atentos aos prazos e documentações necessárias para participar do processo.

De acordo com a Secretária de Educação, Simone Almeida, “o ano letivo inicia dia 1º de fevereiro, teremos lotação dos servidores nos dias 1, 2 e 3, dos dias 6 a 10 acontecerá a Jornada Pedagógica e dia 13 de fevereiro iniciam-se as aulas com os estudantes”.

Simone Almeida, secretária de educação reforça para que pais procurem o quanto antes as unidades de ensino e Ceinfs para efetivação das vagas. (Com informações da assessoria)