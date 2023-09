Maycol Queiroz deve se filiar ao PSDB nesta sexta-feira

Neste fim de semana, o PSDB de Mato Grosso do Sul irá filiar os prefeitos Gilson Cruz, de Juti, Donizete Viaro, de Paranhos, Maycol Queiroz, de Paranaíba, Gerolina Alves, de Água Clara, além do Professor Lucio, liderança local importante de Douradina.

Os atos iniciaram, na quinta-feira, dia 31 de agosto , em Douradina, seguido de Juti, às 19h. No dia 1º de setembro, as filiações acontecem em Paranhos e Paranaíba, onde o evento ocorre no Salão Paroquial do Santo Antônio às 19h. Para finalizar, no sábado, o evento acontece em Água Clara, às 10h.

Atualmente o PSDB-MS possui diretório nos 79 municípios, 243 vereadores, 42 prefeitos, 16 vice-prefeitos, seis deputados estaduais, três federais, além do governador Eduardo Riedel.