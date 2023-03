Medicamentos de alto custo e cirurgia: Advogado explica como conseguir judicialmente

Ingressar com uma ação judicial para garantir o fornecimento de medicamento de alto custo cirurgia pelo SUS (Sistema Único de Saúde) muitas vezes é a única alternativa para pacientes com doenças graves que não possuem plano de saúde e dependem do sistema público para ter acesso ao tratamento necessário.

No Explicando Direito, desta quinta-feira (02), o advogado Vinicius Antônio da Silva, explicou quais os requisitos para o cidadão por ter acesso a medicamentos de alto custo, cirurgia e outros tratamento pelo SUS.

Acompanhe: