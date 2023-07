O inverno é uma estação que traz consigo desafios para a saúde respiratória. A prevenção é fundamental para manter a saúde respiratória durante o inverno.

No programa desta quarta-feira (19), o biomédico e proprietário do Laboratório LabPar, Emerson Chaves Antunes, traz dicas importantes para Cuidados da Saúde Respiratória no Inverno.

Acompanhe: