MEIs têm até o final do mês para declarar faturamento anual

Todo microempreendedor individual (MEI) está obrigado a entregar a declaração anual, mesmo que seu faturamento tenha sido zerado. O MEI tem até o dia 31 de maio para fazer sua declaração anual, e pode optar por fazer na Sala do Empreendedor, onde as declarações anuais do MEI e demais serviços são feitos gratuitamente para o MEI.

A Sala do Empreendedor fica localizada no piso superior do Shopping e o horário de atendimento é das 7h ás 13h.

Até o momento a sala do empreendedor realizou mais de 450 declarações anuais gratuitamente para os microempresários individuais de Paranaíba, e a expectativa é de serem feitas mais declarações até o prazo final da entrega da declaração.

Assista: