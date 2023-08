Mesmo com medida protetiva, homem esfaqueia ex por ciúmes

Um homem de 41 anos esfaqueou sua ex-companheira 41 e um outro homem de 57 por volta das 16h45 da tarde de domingo (13), em Paranaíba, por ciúmes e não aceitar o final do relacionamento ocorrido a cerca de dois meses. O homem foi contido por populares e segurança do local.

Conforme boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência e encontrou o autor já imobilizado por populares e pelo segurança do recinto, que havia utilizado sua algema de trabalho para ajudar na contenção do autor, que estava totalmente alterado e visivelmente embriagado.

Na tarde de domingo, o autor foi até o pesqueiro e ao chegar viu a ex sentada numa mesa com alguns amigos e numa mesa próxima também viu o outro homem, que foi esfaqueado. O autor saiu até a rua, pegou uma faca e voltou até o pesqueiro, foi até o homem que ao perceber a intenção do autor tentou correr, mas levou um golpe perfurante na região do ombro no lado esquerdo. Após isto, o autor direcionou suas ações contra sua ex convivente que levou uma perfuração entre a lombar e a nádega do lado esquerdo.

Continue Lendo...

Para impedir a sequência das agressões, o segurança do local foi tentar imobilizá-lo seguido por vários outros frequentadores, que revoltados com a situação, e como o autor ainda estava agressivo, muitas pessoas partiram para cima dele, que acabou bem machucado. O segurança conseguiu algemá-lo e retirá-lo do tumulto gerado, quando os policiais chegaram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O homem, mesmo com uma perfuração na região do ombro no lado esquerdo, conseguiu com seu veículo deslocar-se até o hospital da Cassems para que pudesse receber atendimento hospitalar.

Segundo a Polícia, quando os policiais prenderam o autor, ele estava com lesões nos braços, região lombar, parte frontal de sua cabeça e uma perfuração na parte superior de sua cabeça. Ele foi conduzido até a Santa Casa onde recebeu curativos para suas lesões e passou por exames mais complexos na região de sua cabeça, que estava mais afetada.

O autor estava separado da ex já fazia uns dois meses e diariamente não aceitava a situação fazendo ligações de ameaça, invadindo repetidamente a esfera de privacidade da vítima, através de perseguição nos lugares onde ela poderia estar, o que provocou a medida protetiva de urgência.

À polícia, o homem de 57 anos afirmou que de forma alguma existia alguma relação conjugal com a ex esposa do autor, que apenas mantém uma relação de amizade, pois conhece o pai da mesma.

As vítimas, após os atendimentos médicos e as suturas recebidas, por meios próprios, acompanhadas por familiares e amigos, comparecem na Delegacia de Polícia Civil para prestarem os esclarecimentos.

O autor dos esfaqueamentos, após longo período de exames na Santa Casa, foi diagnosticado que a hipótese de suas lesões teria sido por espancamento e que a tomografia computadorizada de crânio sem contrastes estava dentro dos limites da normalidade e ele foi entregue na delegacia para responder por suas ações.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil; tentativa de feminicídio, violência doméstica e familiar; e descumprimento de decisão judicial por medidas protetivas de urgência.