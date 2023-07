Mesmo sem casos em Paranaíba, médico veterinário orienta sobre sintomas e tratamento da febre maculosa

Ao todo 27 moradores de Mato Grosso do Sul estão com suspeita de febre maculosa. De acordo com a SES (Secretaria Estadual de Saúde), os casos estão sob investigação e os pacientes em tratamento domiciliar.

O Estado já teve 29 notificações da doença. Além dos 27 suspeitos, outros dois casos foram descartados, um em de Ribas do Rio Pardo, e o segundo de uma idosa de Campo Grande.

Em Paranaíba não há notificação oficial de casos suspeitos ou confirmação da doença, porém, o médico veterinário da Vigilância em Saúde, Gilson Piva Filho esclarece a população sobre os cuidados necessários para evitar a contaminação e o que fazer quando há suspeita da doença.

Acompanhe: