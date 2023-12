Meteorologista explica nova onde de calor

A previsão é de que os termômetros se aproximem dos 40°C a partir da quinta-feira (14) em Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, sul do Mato Grosso, norte de São Paulo, grande parte de Minas Gerais, sul do Tocantins e oeste da Bahia.

O Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu o chamado Alerta Laranja, que indica a chegada de uma nova onda de calor para vários estados do Brasil, já a partir desta quinta-feira (14). Essa onda de calor, caracterizada por elevar a temperatura 5ºC acima da média, por vários dias seguidos, deve durar pelo menos até domingo, segundo o meteorologista Olívio Bahia. Ele destacou em qual parte do território brasileiro está previsto o fenômeno climático.

O meteorologista, Nathalio Abrahão, explica as razões desse calorão no País.

Assista:

Continue Lendo...