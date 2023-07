Missa celebra aniversário de 166 anos de Paranaíba

A missa em ação de graças pelo aniversário de 166 anos Paranaíba aconteceu na noite desta terça-feira (4) na igreja matriz Sant`Ana, no Centro da cidade, encerrando as comemorações da data.

A celebração contou com a presença do prefeito Maycol Queiroz, secretários, além de autoridades políticas e administrativas do município e, foi marcada por homenagens a ‘’Capital do Bolsão’’.

Na ocasião, o padre Carlos Henrique, foi convidado a celebrar a missa na paróquia, que ficou tomada de fiéis.

As festividades do aniversário de Paranaíba começaram na véspera, com show gratuito das duplas, Rio Negro e Solimões, Ícaro e Gilmar, durante a 59ª Expopar e 19ª Expoleite, no Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira.