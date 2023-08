Módulo eletrônico é furtado de caminhão em pátio de posto

Um homem de 50 anos denunciou o furto de um módulo eletrônico do motor de seu caminhão, o qual estava estacionado no pátio do Posto Gramadão, na Avenida Marcelo Miranda Soares. O fato foi registrado na manhã de segunda-feira (28), por volta das 10h.

Segundo a vítima, o sistema de monitoramento do local não registrou o fato e não há testemunhas do delito. A Polícia Científica esteve no local e pede providências.

Por ser o ‘cérebro’ do caminhão, os módulos podem chegar a custar até R$ 14 mil reais. Os criminosos que furtam a peça sabem da importância dela e de seu valor. O crime é difícil de combater porque a polícia precisa chegar nos receptadores, os verdadeiros patrocinadores dessa prática criminosa.