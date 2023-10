Segundo informações, a vítima recebeu uma mensagem em seu celular alegando que ele tinha envolvimento com menores de idade e que iria divulgar essas informações, em razão disso estariam pedindo para efetuar transferência em dinheiro, para que as supostas informações não fossem passadas adiante.

A vitima no boletim de ocorrências, afirma que o número era do Rio Grande do Sul, e que insistiram ligando em seu local de trabalho.

A Polícia Civil foi informada para as medidas cabíveis