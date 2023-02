Moradora da rua Aparecida do Taboado reclama de mato alto e mau cheiro em terreno

Há anos os moradores da Rua Aparecida do Taboado no Bairro Santo Antônio, pedem a limpeza periódica de um terreno. Eles alegam que estão cansados de conviver com o mato alto e o entulho acumulado no local e o Mau cheiro.

Nossa equipe foi até o local e conversou com Euripedes Alves da Silva, de 81 anos. Ela mora há mais há mais de 40 anos na Rua Aparecida do Taboado. Segundo a moradora, por diversas vezes cobrou o proprietário e prefeitura para realizar a limpeza do local.

Além disso, Euripedes destacou que o mau cheiro tem incomodado bastante e por conda disso tem que ficar com portas e janelas fechadas.

Acompanhe: