Moradora denuncia furto de peças em bronze e ornamentação do túmulo da família, em Paranaíba

Muitas pessoas vão ao cemitério de Paranaíba para fazer visitar entes queridos que já faleceram. No entanto, nem todas as pessoas encontraram os jazigos da maneira que tinham deixado na última visita.

Sandra Regina de Oliveira, por exemplo, foi surpreendida ao visitar o túmulo da família no cemitério Santo Antônio, na tarde da última quinta-feira (16).

Ao chegar no local, ela percebeu que a foto do irmão emoldurada numa peça de bronze, além de uma imagem do “Divino Espírito Santo” também do mesmo material, que fazia a ornamentação, havia sumido do jazigo.

Por conta do furto das peças, Sandra desistiu de colocar foto do afilhado temendo novos furtos.

Ainda de acordo com Sandra Regina, outros jazigos também tiveram peças de ferro, bronze e metal furtados no cemitério Santo Antônio.

Além dos furtos, na manhã desta quarta-feira (22) encontramos outros problemas no cemitério Santo Antônio. Em alguns pontos do Cemitério há sujeira e mato. Em outros, é possível ver túmulos abertos ou quebrados e até mesmo com os restos mortais visíveis.

Outro problema relatado por frequentadores e moradores da região é a falta de iluminação no local e guardas, o que aumenta a sensação de insegurança.

