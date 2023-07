Moto com farol apagado colide em caminhonete no Santa Lúcia

Um motociclista que seguia pela José Garcia Leal colidiu com uma caminhonete no cruzamento com a rua Balbino da Costa Moreira na tarde de quarta-feira (19), por volta das 18h, no bairro Santo Lúcia em Paranaíba. A moto seguia pela preferencial, porém, com o farol dianteiro apagado, o motorista da caminhonete não viu o outro veículo. O condutor da moto não possui habilitação.

Segundo boletim de ocorrência, a caminhonete Toyota Hilux de cor branca trafegava pela rua Balbino da Costa sentido bairro/centro e após parar no sinal de PARE no cruzamento com a rua José Garcia Leal seguiu fluxo, quando uma motocicleta Honda Biz de cor preta trafegava na rua José Garcia Leal sentido centro/bairro com o farol dianteiro apagado veio a colidir na caminhonete.

O condutor da caminhonete disse aos policiais que não pode evitar o acidente, pois não viu a moto, já que, a mesma estava com o farol dianteiro apagado. O motociclista sofreu lesões aparentemente leves e foi encaminhado a Santa Casa local pelo Corpo de Bombeiros. Ele estava em estado de choque devido ao acidente de trânsito não conseguindo assim conversar os policiais.

O acidente resultou em danos na lateral da caminhonete e danos em toda parte frontal da moto.

Após checagem no sistema Sigo foi constatado que o condutor da moto não é habilitado, sendo lavrados os respectivos autos de infração.