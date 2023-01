Moto é furtada em frente ao Batalhão da PM e autor é preso

Um motocicleta que estava estacionada em frente ao Batalhão da Polícia Militar foi furtada por volta das 3h50 de domingo (1º), a qual estava estacionada de frente ao 13°Batalhão da PM. Ao verificar as imagens das câmeras de monitoramento do Batalhão, os policiais reconheceram o autor como sendo o homem de 20 anos, que possui algumas passagens no meio policial por tráfico de drogas. Na casa do autor foi localizado a camiseta que o mesmo estava utilizando no momento do furto de acordo com as imagens das câmeras.

Conforme o boletim de ocorrência, com isso, os policiais foram à residência do suposto autor. Ao ser questionado sobre o furto da motocicleta ele disse que havia pegado a motocicleta e fez isso a mando de um indivíduo, e teria furtado a moto e a levou para frente de uma Igreja localizada próximo a sua casa, para que posteriormente entregasse ao homem que encomendou o furto.

O autor levou os policiais ao local onde havia deixado a motocicleta, a moto foi encontrada com a placa dobrada de forma a ocultar sua identificação. Na casa com o autor estava sua convivente a jovem(18), a qual estava com o autor no momento do furto, esta relatou que disse para que esposo não fizesse aquilo, porém ele não a ouviu. Na casa do autor foi localizado a camiseta que o mesmo estava utilizando no momento do furto de acordo com as imagens das câmeras. Diante do fato o homem (20) foi encaminhado juntamente com a motocicleta à Delegacia de Polícia Civil, para demais providências.

