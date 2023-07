Motociclista faz 'ram dam dam' próximo a conveniência e PM atira com bala de borracha

Um jovem de 20 anos precisou ser contido com três tiros de elastômetro por policiais militares na noite de sábado próximo a uma conveniência na Avenida Três Lagoas, ele foi alcançado em seguida pela PM na rua Joaquim Murtinho. A Polícia fazia Ponto Base no local quando viu a motocicleta de cor vermelha em alta velocidade, efetuando acelerações contínuas com arrancada brusca e descarga livre do escapamento. Os três disparos atingiram as costas do jovem.

Segundo a PM, no local havia grande aglomeração de pessoas em uma conveniência e onde ao perceber o perigo para os populares foram efetuados os três disparos, para mudança de direção da motocicleta, evitando assim um possível atropelamento das pessoas que passavam pelo local.

Como o jovem não parou iniciou-se o acompanhamento e conseguiram a abordagem da motocicleta em frente a uma madeireira na rua Joaquim Murtinho. Ao ser indagado da alta velocidade e acelerações, o jovem disse que não ter viu a Guarnição da Força Tática.

Após a confecção dos procedimentos administrativos cabíveis ao fato, o mesmo foi entregue a equipe de Polícia Civil, com a lesões mencionadas.