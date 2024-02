Motociclista foge de abordagem da PM e é preso por tráfico

Um homem de 27 anos foi preso na noite de segunda-feira (5), por volta das 20h durante rondas no bairro Santo Antônio. Ele fugiu da abordagem da PM, jogou algum objeto próximo ao CAP (Clube Atlético Paranaibense) e acabou sendo alcançado pelos policiais.

Conforme boletim de ocorrência, durante rondas a PM viu o homem que já conhecido no meio Policial por venda de entorpecentes. No momento da abordagem ele fugiu e adentrou na Rua Bruno Mariano de Faria, no local havia de grande fluxo de pessoas, sendo que ele ignorou a sinalização de parada obrigatória da Avenida Filinto Muller, sendo possível alcançá-lo na Avenida Coronel Gustavo de frente a um supermercado.

Continue Lendo...

Segundo a PM, quando ele passava próximo ao C.A.P. (Clube Atlético Paranaíbense) o homem dispensou um pacote branco, tentando se livrar do material ilícito que carregava.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando a Equipe de Força Tática conseguiu fazer a abordagem, o autor jogou o aparelho de celular no chão, com o intuito de quebrá-lo. Ele foi preso e não possuía CNH (Carteira nacional de Habilitação) e a motocicleta não está em seu nome, onde a condução da mesma foi permitida pelo proprietário da moto.

Asssita: