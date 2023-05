Motociclista sofre ferimentos após acidente em cruzamento no Centro

Um motociclista, de 28 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro, na manhã desta terça-feira (30), por volta das 6h, no cruzamento da Rua Osvaldo S. Brandão, com a Avenida Major Francisco Faustino Dias, região central de Paranaíba.

Conforme a Policia Militar, o condutor da motocicleta Honda Biz transitava sentido Norte-Sul, quando no cruzamento das vidas colidiu com o veículo Fiat Uno, que transitava sentido Leste-Oeste.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e após os primeiros atendimentos encaminhou o condutor da motocicleta, consciente e com ferimentos na perna, para a Santa Casa da cidade.

O condutor do veículo, um homem de 53 anos, não sofreu ferimentos.