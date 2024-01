Motorista de caminhão guincho morre em colisão na BR-158

Um homem de 63 anos de idade morreu em um acidente entre dois caminhões por volta das 19h30 de quinta (18) na BR-158, entre Paranaíba e Cassilândia. Ele conduzia um caminhão guincho no sentido de Cassilândia para Paranaíba quando invadiu a pista contrária e bateu de frente contra um caminhão trator com semirreboque. Segundo boletim de ocorrência, uma testemunha que dirigia um caminhão Volvo e semirreboque no sentido de Paranaíba para Cassilândia, testemunhou o acidente, visto que no momento dos fatos conduzia seu veículo atrás da carreta envolvida. No momento do acidente não chovia, não havia irregularidades ou buracos na pista e o trecho era de pista reta, segundo a polícia.

