Motorista de caminhonete morre após bater em carreta na BR-158, em Paranaíba

Um motorista de uma caminhonete Fiat Toro morreu em um acidente com uma carreta no KM 105 da BR-158, em Paranaíba, no final da tarde desta quinta-feira (23). A colisão aconteceu no sentido Aparecida do Taboado, na região da Lagoa Bonita.

Segundo informações da PRF, o condutor da Fiat Toro, o agrônomo Luíz Carlos Mirandola, 22 anos, natural de Ourinhos (SP), teria invadido a pista e batido de frente com uma carreta Volvo, que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, a caminhonete parou às margens da pista e ficou totalmente destruída. O motorista não resistiu aos ferimentos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Paranaíba foi acionada e constatou o óbito.

O condutor da carreta, Paulo Sidney de Souza Cavani, 59 anos, natural de Lagoa Vermelha (SC), não sofreu ferimentos. A carreta sofreu alguns danos e ficou parada no acostamento pista.

A Perícia e Polícia Rodoviária Federa (PRF) foram acionados no local para procedimentos de praxe.

O trânsito nos dois sentidos da pista ficou comprometido. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

*Atualizada para acréscimo de informação