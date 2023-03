Motorista embriagado perde controle da direção e carro invade residência em Paranaíba

Um carro invadiu uma residência, após o motorista perder o controle da direção no Bairro Santo Antônio, em Paranaíba. O condutor, de 51 anos, foi detido após apresentar sinais de embriaguez, confirmados através de teste de alcoolemia. O acidente ocorreu na madrugada de sábado (18), por volta das 3h.

Segundo a ocorrência, o veículo Volkswagen Saveiro trafegava pela Rua Dr. Rocha Dias, sentido Norte-Sul, quando na altura perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu no portão da residência de uma idosa, de 71 anos.

Com o impacto o veículo invadiu a residência, derrubou varanda sobre o carro, além de também atingir a traseira de um Fiat Uno estacionado no interior do imóvel.

A Polícia Militar foi acionada no local e constatou que o homem apresentava seinal de embriaguez e não conseguia permanecer em pé. O condutor também apresentava forte odor de consumo de bebida alcoólica. Questionado, o autor confirmou aos policiais que bebeu apenas cerveja em um bar.

O condutor foi conduzido para a Santa Casa. Depois de receber atendimento médico, foi realizado o bafômetro, que constatou o valor de 0,88 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Ele foi autuado por conduzir veiculo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência.

