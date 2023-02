Mulher agride outra com facão por ciúmes do namorado, em Paranaíba

Uma mulher, de 37 anos, ficou ferida após ser agredida com golpe de facão por outra mulher, de 44 anos, em Paranaíba. O caso ocorreu na segunda-feira (13), por volta das 21h, na quadra de esportes da Praça Iacal, Bairro de Lourdes.

Segundo a ocorrência policial, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal, com uso de arma branca. No local encontram a vítima sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros.

A autora do crime ainda estava no local e se apresentou a polícia confirmando ser a autora das agressões com o facão. Além disso, ela ainda indicou onde estava o facão de 60 centímetros de lamina, utilizado para agredir a vítima.

Perguntada sobre motivo das agressões, a mulher alegou estar com ciúmes do seu convivente, um homem de 33 anos.

A vítima sofreu cortes no nariz, na testa e nas mãos e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro da Santa Casa. As lesões superficiais e foi realizada suturas nos fermentos.

A autora foi encaminhada para a delegacia e responderá pelo crime de lesão corporal dolosa.

Confirma mais informações do setor policial em Paranaíba. Veja: