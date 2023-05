Mulher apanha, é enforcada e ameaçada de morte

Uma jovem de 18 anos foi vítima de violência doméstica na madrugada de domingo (30), por volta de 1h50 de domingo (30). O marido, de 25 anos, além de desferir dois tapas em seu rosto, a enforcou e a ameaçou de morte

Segundo a jovem, o casal iniciou uma discussão por motivo fútil e por volta das 18h de sábado (29) disse que queria terminar o relacionamento, momento em que o marido desferiu dois tapas em seu rosto e em seguida a enforcou, quando a vítima escapou do autor, ligou para sua mãe e foi para a casa dela.

O homem, segundo a vítima, então pegou uma faca e foi para as proximidades da residência de sua mãe na avenida Perimetral, sendo visto com uma faca de cabo branco em uma das mãos. A mulher disse que o tio do autor informou que o havia visto com uma faca procurando por ela.

A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e o autor não se encontrava pelo local dos fatos e não foi localizado durante patrulhamento pela região. Ela informou que deseja pela representação criminal.