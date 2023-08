Mulher ateia fogo em móveis de casa e agride idoso

Uma mulher de 29 anos e um idoso de 79 anos se envolveram em uma ocorrência de vias de fato após ela atear fogo em alguns móveis de casa e danificar uma TV de 55”, na rua Maria Rodrigues de Freitas, na noite de quarta-feira (2), por volta das 19h10. A mulher é esposa do enteado do idoso e segundo ele, ela é usuária de drogas.

Conforme boletim de ocorrência, uma equipe do Corpo de Bombeiros solicitou apoio da PM, pois foram acionados a atenderem uma ocorrência de incêndio em residência e durante atendimento constataram que foi um princípio de incêndio do lado externo da casa e os moradores estavam em vias de fato.

A mulher havia danificado uma TV tela plana marca Samsung 55" e ateado fogo em um sofá na parte externa da residência e durante o procedimento para conterem o fogo a mesma entrou em vias de fato com um idoso. Ela confirmou os fatos e disse aos policiais que danificou a TV e ateou fogo no sofá pois ambos eram de sua propriedade, e agrediu o idoso pois o mesmo teria se intrometido em sua vida.

Já o idoso contou que estava na sua casa momento em que mulher lhe lesionou o pescoço com as unhas e posteriormente foi até sua residência que se localiza aos fundos e começou a atear fogo nos móveis. Ele disse ainda que ela é usuária de entorpecentes e reside com seu enteado.

Diante dos fatos todos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado e entregue o B.O.