Mulher chama policiais de bando de incompetentes e inúteis e acaba presa

Uma mulher de 38 anos de idade foi presa na madrugada deste domingo, por volta das 5h, na Praça do Carnaíba após chamar os policiais militares de bando de incompetentes, inúteis e bosta. Ela se alterou durante o atendimento de uma outra ocorrência.

Segundo boletim de ocorrência, a Força Tática foi acionada, pois juntamente com a equipe segurança de reforço as festividades de carnavalescas iria ser necessário a condução de um indivíduo o qual teria se envolvido em uma briga generalizada, e estaria ameaçando a equipe de segurança do evento.

Quando a equipe de força tática fazia a condução para que colocasse o homem no compartimento de preso para que este fosse encaminhado, a mulher se aproximou e começou a desacatar a equipe com seguintes dizeres: “Vocês são um bando de incompetentes, um bando de inúteis, e um bando de bosta”.

Foi dada voz de prisão a autora, sendo que está não acatou as ordens emanadas, sendo necessário o uso moderado da força para contê-la e ser encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil.

Conforme o boletim de ocorrência, durante toda a confecção do registro policial a mulher dizia “Vocês estão f*didos, vão pagar pelo que fizeram, isso não vai ficar assim".

Por conta do uso moderado da força a autora apresenta uma escoriação em seu braço.