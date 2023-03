Mulher com medida protetiva é ameaçada pelo ex via mensagens de Pix

Um homem de 32 anos tem usado o Pix para ameaçar sua ex em Paranaíba; ela possui medida protetiva contra ele e além disso, na noite de quarta-feira (8), por volta das 21h45 esteve na casa dela, bateu no portão e proferiu ameaças.

Segundo boletim de ocorrência, por volta das 21h45 o homem foi até a frente da residência da mulher, localizada na rua Lauriston Prata, bateu no portão da casa, proferiu ameaças de agressão. Aos policiais, a vítima disse que ele está a ameaçando por mensagens via Pix, onde o mesmo realiza transferências para a conta bancária no valor de R$0,01 e envia as mensagens com diversas ameaças.

Foram realizadas diligências pelas imediações com o objetivo de localizá-lo, porém não foi encontrado. Foi registrado o boletim e entregue da Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.