Mulher 'compra' mochila e descobre que caiu em golpe

Uma mulher, de 43 anos, acabou caindo em um golpe e perdeu mais de R$ 400, após negociar a compra de uma mochila. O caso aconteceu no dia 27 de fevereiro, mas a vítima só registrou o caso no dia 13 de março na delegacia de Paranaíba.

À Polícia Civil a mulher informou que negociou a compra de uma mochila com uma mulher, por meio do aplicativo WhatsApp com telefone DDD 19.

Depois da conversa ela efetuou o pagamento no valor de R$ 440 via Pix – modo de pagamento instantâneo – para a conta da autora. Entretanto, ela não recebeu a mercadoria.

A vítima chegou a questionar a mulher sobre a compra da mercadoria, porém, a autora apresentou várias desculpas e versões diferentes.

Ela só descobriu que caiu no golpe depois de acompanhar relatos em um grupo onde outras pessoas alegam terem sido vítima da golpista, que efetuava as vendas e não entregava as mercadorias.

O caso foi registrado como estelionato.