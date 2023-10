Mulher denuncia estupro durante visita a marido no presídio

A Polícia Civil, por intermédio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Paranaíba concluiu nesta sexta-feira (20) um inquérito policial de um estupro, que teria ocorrido no interior do Estabelecimento Penal (EPPAR) do município. O mandado de prisão preventiva contra o autor também foi cumprido. A vítima relata que, na data dos fatos, foi ameaçada de morte diversas vezes pelo investigado, que mantinha uma faca em seu pescoço, além de ter sido espancada e estuprada por ele por aproximadamente quatro horas.

Segundo a DAM, em setembro de 2023, uma mulher de 33 anos registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba/MS no qual consta que no dia 23/07/23, durante uma visita ao seu convivente (38 anos), o qual se encontra preso no Estabelecimento Penal desta cidade, teria sido estuprada por ele.

Temerosa por sua integridade física, a vítima ressaltou que não registrou ocorrência no primeiro momento, pois tinha medo de sofrer represálias, especialmente em razão da alta periculosidade do suspeito. Porém em razão de ter sofrido ameaças posteriores ao fato, compareceu a esta Delegacia especializada no atendimento às mulheres e relatou de forma pormenorizada o ocorrido, bem como solicitou medidas protetivas de urgência.

Diante do relato da mulher, foi instaurado Inquérito Policial e realizadas diligências, as quais corroboraram com a versão apresentada pela comunicante/vítima.

A Delegada de Polícia Titular da DAM , então, representou pela prisão preventiva do investigado, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário, com parecer favorável do Ministério Público e cumprida por policiais penais no interior do EPPAR.

A DAM Paranaíba fica localizada na Rua Rui Barbosa, n 1680, Jardim Brasília. Atendimento de segunda a sexta, 7h30 às 11:30h e das 13h30 às 17:30h. Telefones: (67)3503-1266 e (67) 98105-1266 (WhatsApp).