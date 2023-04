Mulher denuncia ex por persegui-la após término

Uma mulher de 49 anos diz estar sendo perseguida pelo ex-namorado, um homem de 23 anos, após o término do relacionamento. Na noite do último domingo (2), por volta das 23h, o autor estava em frente ao portão, e ao ver a presença policial fugiu do local em direção ao matagal próxima à região. A mulher relatou que niciou o relacionamento com ele a mais ou menos um ano e meio e desde então vem importunando a vítima mesmo após o término da relação. Mais cedo. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher contou que encontrou com o homem em frente ao CRAS que fica na Av Rio de Janeiro e segundo a mesma, ele teria desferido um soco em sua cabeça e a atirou ao chão e tomar o aparelho celular da vítima, em seguida fugiu do local.

Conforme a ocorrência, algum tempo depois o homem foi até a residência da vítima e disse que queria voltar o relacionamento, e dizia que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém, Ele ainda teria danificado o celular da vítima atirando-o no portão, atirou tijolos no telhado na casa da vítima e a todo instante dizia que iria matá-la.

A mulher apresentava lesões no cotovelo esquerdo, ambos os joelhos e pés, reclamava também de dores nas costas.