Uma mulher teve sua bicicleta furtada na noite da última sexta-feira (25). Ela conta que a bicicleta estava em sua casa na rua Quatro de Julho e ao sair do local percebeu que o objeto havia sido furtado.

O boletim de ocorrência foi registrado nesta quarta-feira (30) e no local não havia câmeras de sistema de segurança. A bicicleta tem cor preta e verde aro 29.

A Polícia está apurando em buscas de informações para identificar o autor do furto.

