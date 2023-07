Mulher é agredida com socos e enforcada pelo namorado

Uma mulher, de 30 anos, disse ter sido foi agredida pelo namorado, de 27 anos, na madrugada de sábado (1), em Paranaíba. O caso ocorreu por volta das 3h30, em uma residência no Bairro Santo Antônio.

A vítima e o autor se relacionam há sete anos, mas não residem juntos. Após uma discussão o homem começou a agredir com socos, além de enforca-la.

Ainda segundo a ocorrência, marcas de lesão foram identificadas no pescoço, confirmando as agressões do autor.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na forma violência doméstica. Ela foi orientada a procurar a Delegacia da Mulher, para requer medidas de proteção contra o agressor.