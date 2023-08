Mulher é agredida com tapa no rosto após marido usar drogas

Um homem de 37 anos foi levado para a Delegacia de Polícia Civil após agredir a esposa com um tapa no rosto e torcer seu dedo na madrugada desta terça-feira, por volta das 0h45. A Polícia foi acionada para atender a ocorrência e além de resistir a prisão, ele xingou os policiais; ele havia feito uso de drogas antes da discussão com a esposa de 24 anos . O fato ocorreu na rua Bruno Mariano de Faria, bairro Industrial de Lourdes.

Segundo denúncia de populares, havia um casal andando pelas ruas da região discutindo e aos gritos a esposa pedia socorro. Nas proximidades da Praça da Iacal a PM localizou o casal e ambos apresentavam comportamento muito alterado. A esposa estava chorando e o homem começou a xingar os militares de desgraçados, e que não seria preso.

A mulher teria levado um tapa no rosto e seu dedo polegar da mão esquerda estava com vermelhidão, por isso o homem recebeu voz de prisão ao autor, e não aceitou tal situação, e para conte-lo foi escolhido o bastão para vencer a resistência.

Ao tentar desferir golpes com suas mãos nos policiais militares, foi revidado com um golpe de bastão no seu braço lado esquerdo causando lhe desconforto muscular e assim os policiais conseguiram imobilizá-lo, algemá-lo e conduzi-lo até o compartimento de segurança da viatura.

A mulher foi conduzida no banco traseiro da viatura e após entrevistas técnicas, os policiais descobriram que o casal teria ido até uma residência de um amigo, onde participaram de uma festa e realizaram o consumo de álcool e drogas juntos.

Em certo momento o homem sentiu ciúmes de sua esposa e resolveram irem embora e durante o percurso, através de discussões verbais, acabaram em agressões físicas na mulher, com um tapa no seu rosto e uma torsão no seu dedo polegar de sua mão esquerda.

A vítima autorizou registro fotográfico de suas mãos e face e não foram observadas lesões corporais. Ela manifestou o desejo de não representar e afirmou que passaria a noite na casa de sua mãe, sendo intimada a comparecer na DAM - Delegacia de Atendimento a Mulher.