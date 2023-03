Mulher é agredida, pede socorro pelo WhatsApp e marido é preso em flagrante

A Polícia Civil, através da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba, prendeu em flagrante um homem, de 42 anos, pelo crime de lesão corporal e dano no contexto de violência doméstica. A prisão ocorreu na última quarta-feira (22), na zona rural do município.

De acordo com as informações da DAM, a delegacia recebeu mensagens por meio do aplicativo WhatsApp, no período da manhã, de uma mulher pedindo socorro, pois seu companheiro a estaria agredindo. Fotos e vídeos da violência foram encaminhados pela mulher no momento, mostrando diversos objetos quebrados, lesões em seu rosto e pé ensanguentado.

Imediatamente, uma equipe policial se deslocou até a propriedade rural e encontrou o autor dormindo na área da residência em estado de embriaguez, com objetos quebrados e espalhados pela casa. A vítima, que estava com um ferimento, foi encontrada acompanhada do filho do casal, de 7 anos de idade.

Com as informações colhidas pelos policiais, a equipe deu voz de prisão ao autor, com o objetivo de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Ele foi conduzido à Unidade Policial para as providências cabíveis.